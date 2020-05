Tarandi rüselusprotsessi advokaadist sai erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liige 

Vandeadvokaat Simon on viimastel aastatel saanud mainimist sellega, et kaitses kohtus mehi, kes nüpeldasid riigikogu ees Indrek Tarandit. Samuti on Simonis räägitud kui EKRE peaprokuröri kandidaadist. Ühtlasi on ta kaitsnud kohtus pommimeheks tituleeritud Märt Ringmaad.