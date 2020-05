HÕISSA JA TRALLALA! Lauluväljakul hakatakse korraldama autoüritusi 

„Ürituste korraldamisega tegelevate ettevõtete jaoks on ülimalt oluline saada turg mingilgi moel taas liikuma. Seetõttu on tegemist märgilise ja väga rõõmustava otsusega. Tänulikud on ka kõik need, kes meelelahutust ja häid üritusi tahavad nautida,“ ütles Saareoja. „Mõistagi ei saa piiratud tingimustes ürituste korraldamine olla kena kasumi teenimine, kuid loob võimaluse, et inimesed saavad taas tööl käia.“