Martin Kadai: kriisis ei vabandata, pigem otsitakse süüdlasi

RIIK POLNUD VALMIS: „Mina ei usu sellesse, et ühte kohta on kontsentreerunud saamatute ja rumalate inimeste hordid ja mujal on kõik superhästi,“ hindas Martin Kadai, et kehvas valmisolekus kriisiks ei saa süüdistada vaid terviseametit. Foto: Rauno Vahtre

Veel enne, kui terviseameti avalik nägu koroonakriisis oli doktor Arkadi Popov, kuulus roll ameti erakorralise meditsiini osakonna juhile Martin Kadaile. Ta nentis intervjuus Õhtulehele, et riigiametnikud ei olnud Eesti inimestele erinevatest kriiside võimalusest piisavalt rääkinud ja seetõttu tabas rahvast šokk, kui koroonaviirus rahulikku ühiskonda raputas.