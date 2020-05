Juhtkiri | Terviseametit ründavad poliitikud vaadaku peeglisse 

Rahulolematust senise kriisi ajal tegutsemise suhtes on väljendatud kõrgeimal tasemel: peaminister Jüri Ratas pole mitmel korral rahul olnud terviseameti tööga ning siseminister Mart Helme on nõudnud kuritegeliku lohakuse eest paragrahvide alusel vastutusele võtmist.

Ei saa öelda, et riik poleks kriisiks valmistunud, sest elanikke on utsitatud mustadeks päevadeks soetama nii toiduvaru kui patareisid, kuna oleme harjunud, et terved piirkonnad jäävad vähegi tugevama tuule korral elektrita. Kuna kindralid valmistuvad alati eelmiseks sõjaks, tuli kriis aga sealt, kust seda oodata ei osatud. Kas terviseamet sai viiruse tulekuks igakülgselt valmis olla? Teoreetiliselt pidanuks muidugi olema, kui aga tegu on ametiga, mis avalikkusele silma ei paista ning millest nähtavat poliitilist kasu pole, siis ei kipu ükski poliitik sinna raha andma ega ameti tegevust luubi alla võtma.