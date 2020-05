Reformierakond | Rail Balticuta jäämine oleks katastroofiline 

Uinutavad, et mitte öelda ohtlikud on poliitikute, sealhulgas peaministri avaldused, et Rail Baltic läheb suure hooga edasi, teades, et EL järgmine finantsperiood ja Rail Balticu rahastamine on lukku löömata. Sealhulgas Eesti jaoks eriti oluline ELi poolne kaasrahastusmäär - on see oodatud 81-85% või oluliselt madalam.

Hetkeseisuga pole pessimismiks põhjust. Mitmed valitsused ja peaministrid järjepanu (sh Jüri Ratas) on teinud head tööd ja oleme Euroopa Komisjonis jätkuvalt heas kirjas. Oleks kohatu jätta märkimata RB isa, Euroopa Komisjoni endise asepresidendi Siim Kallase ja tänase EK transpordi peadirektoraadi peadirektori Henrik Hololei rolli. Ilma nende meesteta ei oleks me kindlasti seal, kus täna. Kui üldse oleks põhjust Rail Balticust rääkida.

Milles probleem? EKRE poliitika võib meeldida või mitte, ent ühte neile ette heita ei saa: see on sõnaselgus, aga ka seda, et nad seisavad valjuhäälselt oma agenda eest sõltumata sellest, mis koalitsioonileppes kirjas. Just nii on nad käitunud Ratase juhitavas koalitsioonis, just see kehtib nende avalduste kohta Rail Balticust. Nad kasutavad Ratase nõrkust peaministritooli järele lihtsalt ära. EKRE on sõnaselgelt ja korduvalt väljendanud oma eitavat seisukohta Rail Balticu suhtes.

Peaministri rahustavad viited koalitsioonileppele on tühi sõnakõlks, kui rahandusminister teatab vastuseks majandusministrile, kes püüab asja siluda, et „olen alati seisnud suhtluses nii oma Eesti kui Euroopa kolleegidega selle eest, et raha peaks minema mitte Rail Balticule“. Peaministri püüdele asju siluda Martin Helme tagapingis vaid muigab.

Ei Keskerakond ega Isamaa pole nõus RB osas koalitsioonilepet muutma. Palju lihtsam on see vaikselt põhja lasta. Martinil on retseptki olemas: "selliste (üli)suurte projektidega on nii, et kui neid täie jõuga kogu aeg ei toeta, siis nad kipuvad ise oma raskuse all kokku vajuma".