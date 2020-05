Kuressaare haigla töötajate pöördumine: Edward Laane tuleb ravijuhi kohalt vabastada 

Ka haigla ülemarst Marje Nelis ütles Õhtulehele, et tema ei soovi pöördumise sisu kommenteerida. „Aga kust te üldse kuulsite seda? Ma ei teagi, kas läks [pöördumine välja - H.M.], ja ma ei ütle midagi,“ ütles Nelis, kes oli haigla ravijuht enne Laanet. Õhtulehe andmetel on ka Nelis allakirjutanute seas.

Õhtulehe andmetel heidavad pöördumisele alla kirjutanud töötajad Laanele ette juhtimisvigu ja puudulikku juhtumist. Ka näevad allakirjutanud just Laanel süüd selles, et kümned haigla töötajad on koroonaviirusesse nakatunud.

Tõepoolest, Kuressaare haiglas on Eesti haiglate võrdluses seni tõepoolest kinnitust leidnud kõige enam nakkusjuhte personali seas – aprilli alguse seisuga oli nakatunud 67 Kuressaare haigla töötajat, tänaseks on kinnitust leidnud veelgi enam nakatumisi.

„Edward Laane on Saaremaa jaoks justkui loteriipilet ja meile vedas, et ta Saaremaale tuli. Ka nõukogu on mitu tema algatust heaks kiitnud Eks uuendustega tekivad ikka lahkelid ja need tuleb lahendada haiglas sees,“ lisas Undrest. „Mina usun, et Edward Laane jätkab oma ametikohal.“