Seisukoht | Tagasi tavaellu! Aga kuidas? 

Elu ja ka väikestviisi piirid hakkavad tasapisi avanema. Milline kergendust, aga samas ka segadust külvav aeg! Mida siis ikkagi tähendab see ilmselt meiega väga pikaks ajaks jääv 2+2 reegel? Et siis sõprade ja sugulastega koosviibimised tuleks suveks ikkagi ära unustada? Mida tähendab, et suurüritusi suvel ei toimu? Et siis festivale ei toimu, aga autodega välikinod ja välikontserdid ongi uus reaalsus? Kas maski peaks kandma või mitte? Ja kui mõnes kohas rangelt soovituslikult, siis mida sellega öelda tahetakse? Kas tööd tuleks jätkata siiski võimaluse korral kodus või tormata esimese rohelise tule peale kontorisse?