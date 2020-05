Eesti uudised Suurpered otsivad kriisimõjudele leevendust: „Ajad on rasked. Kauaks sul neid sääste nelja lapsega ikka jagub.“ Marvel Riik , täna, 10:22 Jaga: M

Praeguses kriisiolukorras on just toiduabi see, millega on Tallinna ja Harjumaa lasterikaste perede liidu uksele hakatud rohkem koputama. Pilt on illustratiivne. Foto: Aldo Luud

Tallinna ja Harjumaa lasterikaste perede liit on viimasel ajal hakanud saama sagedamini liitumissoove. Kui enne aprilli oli tavapärane üks sooviavaldus nädalas, siis nüüd tuleb ette päevi, kui neid saabub tervelt kolm või viis. Sotsiaalsete sidemete kõrval on liidus kasvav roll toiduabi jagamisel.