Naised räägivad – millisena orgasm neile tundub?! 

Menstruatsioonianumaga unustad, et sul on päevad! Aastakümneid on hügieenisidemed ja tampoonid olnud ainsaks lahenduseks naistele. Musta Pantri perenaine soovitab kõikidele naistele kuupuhastuse ajaks revolutsioonilisi anumaid. Toode kogub üle maailma ühe enam populaarsust. Stercup on hüpoallergiline, väike, diskreetne ja lekkekindel. Stercupiga unustad, et käes on see aeg kuust. Sportimine, ööuni ja igapäevane kandmine on muretu. Kasuta 8-12 tundi ning pese sooja vee ja seebiga!