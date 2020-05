Mart Soidro | Vaid üks päev saladusliku suusakindrali elus 

Nii nagu kuuldemängu kaameramehele, jäi ka mulle arusaamatuks, miks Andrus Veerpalu 4 medalit on Mati Alaveri käes? Selles peab olema midagi kahtlast! Unustad ära, et tegemist on raadioteatriga ja tahad teada, millised neli neist kuuest tiitlivõistluse medalist on treeneri käes hoiul. Nojaa, kindlasti need hinnalisemad: 2002. ja 2006. aasta olümpiamängude ning 2001. ja 2009. aasta maailmameistrivõistluste kullad. Andrus-poisile jäävad seega 1999. aasta maailmameistrivõistluste ja 2002. aasta olümpiamängude hõbedad. Kui see pole professionaalne kretinism, siis mis asi see on? Igatahes on see hea leid ja tunnustus kuuldemängu tegijatele.