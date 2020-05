Hestia Hotel Group plaanib koondada üle 190 töötaja 

Hestia Hotel Group juhtkond informeeris neljapäeva hommikul ettevõtte osakonnajuhte ja töötajaid optimeerimise ja restruktureerimise plaanidest. Tegevjuht Kaisa Mailend tunnistas, et kollektiivselt koondama sunnib koroonaviiruse levik ja turismipiirangute kestmine, mis on kõige jõulisema löögi andnud majutussektorile: „Ootamatult väljakujunenud olukord ja pea üleöö langenud käive on meie jaoks enneolematu. Püüdsime kollektiivset koondamist viimase hetkeni vältida ja optimeerisime igati kulusid aga paraku on tänaseks selge, et turism ei taastu nii kiiresti kui lootsime ja kogu senise tööjõu jätkuvalt ootel hoidmine ei ole võimalik.“

Hestia Hotel Group’ile kuulub kokku üheksa hotelli. Eesti hotellidest kuus asuvad Tallinnas ja üks spaahotell Laulasmaal, kaks hotelli asuvad Läti pealinnas Riias. Vaatamata eriolukorrale on Eesti hotellidest avatud Hestia Hotel Europa ja Hestia Hotel Susi Tallinnas ning 1. mail taasavati piiratud teenustega Laulasmaa Spa uksed. Ülejäänud neljas Eesti hotellis on tegevus peatatud ja osaline kollektiivne koondamine on möödapääsmatu.

Kaisa Mailend selgitas, et kõikide hotellide lähitulevikus avamine on suure küsimärgi all: „Kriisist väljumise plaanid Eestis ja lähiturgudel annavad märku, et turismisektori taastumine saab olema aeglane ja on lükkunud määramatusse tulevikku, mistõttu peame kriitilise pilguga üle vaatama ja ümber tegema oma tegevusplaanid nii Eestis kui ka Lätis. Esialgu lootsime riigipoolse palgatoetuse abil üle elada äritegevuse suuremahulise seiskumise ilma kollektiivse koondamiseta. Paraku ei ole toetus pikas plaanis piisav ja oleme sunnitud tegema raskeima otsuse – oma personali oluliselt vähendama. Jälgime Eesti ja naaberriikide otsuseid piiride ja reisipiirangute osas ning hoiame jätkuvalt laual mitut tegevuskava, et turismi taastumisel taastada samm-sammult varasemad tegevusmahud,“ lisas Mailend

Hestia Hotel gruppi kuuluvates hotellides koondatakse töötajad, kellele lähikuudel tegevust pakkuda ei ole võimalik, jätkatakse oluliselt väiksema koosseisuga. Kokku plaanitakse Eestis ja Lätis koondada veidi üle 230 töötaja. Koondamisele minevate ametikohtade nimekirja veel täpsustatakse ja ettevõte teatab need töötajatele ja töötukassale vastavalt seaduses ettenähtud korrale.