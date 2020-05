VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Keegi ei tea, millal leevendatakse piiranguid hooldekodudes 

Rataselt uuriti ka läheneva emadepäeva valguses, millal oleks võimalik hooldekodudesse oma vanavanematele külla minna. Peaminister tõdes, et see on äärmiselt emotsionaalne küsimus, kuid ei osanud öelda, millal võiks hooldekodudes piiranguid leevendada. Teatavasti on hooldekodude elanikud koroonaviiruse riskigrupis.