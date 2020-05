Riigilt palgaabi küsinud tööandja alluv võib jääda kodulaenuta  

Selleks, et laenusaajal oleks piisav kindlustunne oma tuleviku kohustuste täitmise osas, on väga oluline, et sissetulek oleks garanteeritud ja mitte kompenseeritud ajutistest riigi meetmetest. Sellest lähtuvalt võiks laenutaotleja sissetulek olla enne laenu võtmist taastunud vähemalt kolm kuud peale riigi poolse toetuse saamist. Sissetuleku taastumine annab taotlejale kindlustunde sissetuleku jätkusuutlikkuse osas.

Tammearu lisas, et kodulaenu võtmine on eraisikutele finantsiliselt üks suuremaid ja olulisemaid otsuseid, sest laenusummad on suured ning laenu kuumakse moodustab leibkonna sissetulekust tihtipeale kuni 30-40%.

"Selle valguses on äärmiselt oluline, et laenu võtmise otsus oleks tehtud kaalutletult ja läbimõeldult. Tänases olukorras peavad laenuvõtjad eriti tähelepanelikult arvestama võimalike kriisimõjude ja arengutega oma finantsidele, mistõttu on tähtis hoolikalt läbi mõelda, kas ja kuidas võib tänane olukord mõjutada laenuvõtjat ja tema tööandjat ning seda mitte üksnes antud hetkel, vaid ka järgnevate kuude jooksul. Kui on vähegi kahtlus, et hetke olukorrast tulenevalt võib tulevikus töötasu väheneda või tööandja on sunnitud töötajate arvu vähendama, soovitame laenu võtmise otsus olukorra selginemiseni edasi lükata," ütles Tammearu.

Eestis on peaaegu 8000 ettevõttet, kes on küsinud palgatoetust ligi 55 000 inimesele.