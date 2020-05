OOTAMATU HOOP: riigilt palgaabi küsinud tööandja alluv võib jääda kodulaenuta  

Kõik pangad rõhutavad kui ühest suust, et riigiabi ei välista laenusaamist ja otsus sõltub konkreetsest inimesest, kuid kumab läbi, et oma roll on veel sellel, milliseid samme astub tööandja. Kui tööandja küsib riigilt palgaabi, võtavad pangad seda kui ühte võimalikku riski, kirjutab Äripäev.

"Riigi toetuse saamine ei välista laenu väljastamist. Inimeste maksevõime hindamisel võtame ennekõike arvesse regulaarset igakuist sissetulekut ja kohustusi. Kui see sisaldab ka riigipoolset toetust, hindame laiemalt tööandja sektorit ning konkreetset laenutaotlust (kas laenu võtab üks või mitu inimest, kui suur saab olema omafinantseering , kui palju on säästusid jne). See võimaldab mõista, kuidas uus laen mõjutab pere rahalist toimetulekut ning kas võetav kohustus oleks ka pikaajaliselt jõukohane tasuda. Laenu võtmisega kaasneb erinevaid riske ning üks nendest on sissetuleku vähenemine. Laenu väljastamise või väljastamata jätmise otsuse teeme alati individuaalselt, kliendist lähtuvalt," kinnitas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Tammearu selgitas, et koroonakriisi valguses pöörab pank laenuvõtja sissetuleku jätkusuutlikkuse hindamisele enam tähelepanu, analüüsides eraisikutele laenude väljastamisel põgusalt igat tööandjat. "Tööandja kuulumine riigi toetatavate ettevõtete hulka ei välista automaatselt selle ettevõtte töötajate eraisikuna laenu saamist. Tööandja risk on koroonakriisi valguses kindlasti suurenenud, mistõttu analüüsime tänases olukorras eraisikutele laenude väljastamisel põgusalt tõesti ka igat tööandjat, pöörates tähelepanu nii sektorile, milles ettevõte tegutseb, kui ka avalikest registritest saadavale infole," ütles ka Tammearu.

Kõrgendatud tähelepanuga analüüsib pank nende laenusaajate taotlusi, kelle tööandja on avaldanud infot võimalike koondamiste või muude abistavate meetmete kasutamise kohta.

"Samas ei tähenda see automaatselt seda, et sellise ettevõtte töötajad laenu ei saa," kinnitas Tammearu, et laenu väljastamine sõltub ikkagi konkreetsest laenuprojektist ja laenutaotlejast, tema ametikohast ettevõttes, ettevõttes käimas olevate muudatuste mõjust tema töökohale ja sissetulekule ning ka laenutaotleja kvalifikatsioonist. "Menetleme igat laenuprojekti eraldi ning teeme laenuotsused kõiki aspekte arvesse võttes."

Ka Pärgma sõnul on laenutaotluse rahuldamata jätmise põhjuseid mitmeid, levinumaks varasem ebakorrektne krediidiajalugu ja liialt suur laenukoormus koos uue kohustusega või siis tagatise seisukord ja seeläbi omafinantseeringu piisavus.