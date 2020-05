President Lukašenka meetmeid kritiseerinud vene ajakirjanik pagendati Valgevenest 

Kolmapäeval teatas Venemaa vaadatuim telekanal Pervõi Kanal, et valgevenelased ei usalda riigi ametlikku koroonaviiruse statistikat, vahendab The Moscow Times. Videoreportaažis käis telekanali korrespondent Aleksei Krutšinin Valgevene Stolbtsõ linna surnuaias, kuhu oli tema sõnul tekkinud arvukalt uusi haudu.

Kohalikele võimudele selline lugu sugugi ei meeldinud, mistõttu otsustas Valgevene välisministeerium Krutšinini ja tema kaameramehe Sergei Panasjuki riigist välja saata. Samuti teatati, et kogu võttegrupp on akrediteeringu kaotanud. „Usume, et Valgevene võimude teod on täiesti alusetud,“ teatas Pervõi Kanali esindaja.