ÕIGE VÕI VALE? Ärev üleskutse sotsiaalmeedias: koroonakriisi tõttu on doonorveri otsas, palun aidake kriitilises seisus naist  

Üleskutset märkas ning jagas ligi 2000 inimest. Mitmel korral paluti lisainfot, saamaks teada, millist B-veregrupi verd täpsemalt vaja on, kuid selget vastust ei tulnud. Postituse autor Jaana ütles, et tema on vaid info vahendaja. Küll aga teadis ta öelda, et verepank on tühi, sest koroona tõttu pole keegi doonoriks käinud.