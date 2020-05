OTSE | ERIOLUKORRA UUDISED: plahvatuslikult kasvanud sissekirjutused sunnivad valitsust saartele liikumise leevendusi üle vaatama 

Peaminister ütles alustuseks, et madal nakatumisprotsent näitab, et piirangud on olnud õigustatud. „Mul on väga suur palve. Loomulikult oleme eriolukorrast väljumas, aga me ei saa selle viirusega üleolevalt käituda ja tunnetada, et nüüd on kõik ja kriis on möödas. See viirus on salakaval. On öeldud, et ta võib tulla tagasi. Peame siiski vältima lähikontakte nii palju kui võimalik,“ sõnas ta.