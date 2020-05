SAJAD VIGASTATUD: India polümeeritehase taasavamine põhjustas surmava gaasilekke 

Visakhapatnami linnas asuv LG Polymers'i vabrik suleti koroonakarantiini tõttu umbes poolteist kuud tagasi. Äsja polümeeritehas taasavati, ent kohe toimus seal tõsine gaasileke. Ametnike väitel võis kohaliku aja järgi öösel kella kolme paiku aset leidnud juhtum olla tingitud töötajate hooletusest. India tööstusminister Goutam Reddy ütles BBC-le, et talle tundub, et vabriku taaskäivitamisel ei järgitud vajalikke protseduure ja juhiseid.

Arstide sõnul on haiglasse toimetatud sadu inimesi. Paljud kurtsid hingamisraskuste ja silmades esineva põletustunde üle. Gaasi levimisel jooksid paanikas linnaelanikud kodudest välja. Sotsiaalmeedias jagatakse fotosid minestavatest ja tänavatel teadvuseta lebavatest inimestest. Arvatakse, et mõned vabriku töötajad olid lekke ilmnemise ajal tehases, ent ametnikel pole endi sõnul selle kohta täpsemat teavet.

Mõned inimesed kaotasid teadvuse ning langesid tänavale pikali. Foto: Reuters/Scanpix

Kardetakse, et mürgised gaasid levisid tehasest umbes kolme kilomeetri raadiuses, mistõttu asuti elanikke piirkonnast evakueerima. Ringkonna kõrgem ametnik ütles, et esialgsed katsed gaasileket kontrolli alla saada ebaõnnestusid. India uudisteagentuuride sõnul on nüüdseks siiski olukord kontrolli all. Siiski on palutud evakueerivatel inimestel näod märja lapiga katta.