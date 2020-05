Tapa kalmistuvaht saab ähvardusi: „Kui sa veel kord sinna kollase lipiku paned, läheb sul s*****i!“ 

„Kalmistul toimub midagi uskumatut,“ kurdab Õhtulehe vihjeliinile helistanud anonüümne kodanik, kes oli sattunud Tapa kalmistule. Teda šokeeris, et rohkem kui sajal hauaplatsil oli kollane silt, millega nõutakse platsi kordategemist: et muidu läheb see likvideerimisele ja uuele kasutajale. Ta tõdeb, et mõni plats on tõepoolest unarusse jäänud, aga rohkem leidub neid, mis vajaks reha ja harja paitust.