KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,8 miljoni diagnoositud nakatunu, 265 000 surnut ja 1,3 miljonit tervenenut. Trump võrdles pandeemiat Pearl Harboriga 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on üle miljoni (1 263 197). Eile tuvastati riigis 25 459 uut nakatunut. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel kaheksa riiki: Hispaania (253 682), Itaalia (214 457), Suurbritannia (201 101), Prantsusmaa (174 191), Saksamaa (168 162), Venemaa (165 929), Türgi (131 744), Brasiilia (126 611) ja Iraan (101 650). Praegu levib haigus USA kõrval teistest riikidest tunduvalt kiiremini veel Venemaal ja Brasiilias. Venemaal lisandus eile 10 559 uut nakatunut, Brasiilias 11 896. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, Kanada, Peruu, India ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,52 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti jätkuvalt USAs – 74 807. Teiseks on kerkinud Suurbritannia 30 076 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (29 684), Hispaania (25 857), Prantsusmaa (25 809), Brasiilia (8588), Belgia (8016), Saksamaa (7275), Iraan (6418), Holland (5204) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Kanada, Türgi, Rootsi, Mehhiko, Šveits, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Iirimaa ja Portugal. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 146 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (23 918/2941), Venemaa (165 929/1537), Soome (5573/252), Leedu (1428/48), Läti (900/17).

Trump: koroonaviirus on tõsisem rünnak kui Pearl Harbor

USA president Donald Trump kirjeldas koroonaviiruse pandeemiat kui „läbi aegade halvimat rünnakut“ Ameerika Ühendriikide vastu, viidates sellega Hiinale. Trumpi sõnul tabas haiguspuhang USAd rängemalt kui Jaapani pommitamine Pearl Harboris II maailmasõja ajal või 11. septembri terrorirünnakud. Presidendi administratsioon süüdistab Hiinat ülemaailmse hädaolukorra halva varase reageeringu pärast ning kaalub kehtestada Aasia riigi vastu karistusmeetmeid.