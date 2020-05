Mobiilsed kiiruskaamerad tabavad Harjumaal keskmiselt 150 kihutajat päevas 

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on kahetsusväärselt muutunud ühiskonnas aktsepteetritavaks normiks, et 10 või 15 kilomeetrit tunnis piirkiirust ületada on okei. Seda ilmestab ka see, et suurem osa fikseeritud kiiruseületusi jääb kuni 20 km/h piiresse. „Ilusate ilmade ning heade teeolude korral ei taju juhid enam oma liikumiskiirust ja vajutavad julgelt gaasi. Kuid õnnetuse korral mängib iga lubatud piirkiirusest ületatud kilomeeter olulist rolli selles, kas inimene saab raskelt viga või surma,” sõnas Kullamäe.