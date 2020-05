Eesti uudised Kaks kuud sõitmisele pealemaksmist on muutnud bussifirmad ettevaatlikuks Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 07:30 Jaga: M

Go Bus'i buss Foto: Martin Ahven

Kuigi reisijaid on linnade vahel iga nädalaga rohkem, taastavad suuremad bussifirmad taastavad liine siiski aegamisi ja ettevaatlikult, sest kaks kuud on igale liinikilomeetrile peale makstud ning see tähendab, et vähemtasuvamaid liine ei taasavatagi.