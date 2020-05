Pronkssõduri avamistseremoonia: politsei juhib Vene saatkonna tähelepanu eriolukorra reeglitele  

Nimelt on kaitseväe kalmistul monumendi taasavamisel tehtud fotodel näha, et seal rikutakse valitsuse kehtestatud liikumispiiranguid. Näiteks viib Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov pronkssõduri juurde lilli koos kahe sõjaväelasega. Eriolukorra juhi korralduse järgi on aga avalikus kohas keelatud üheskoos viibida ja liikuda rohkem kui kahel inimesel, ning avalikuks kasutamiseks ette nähtud paikades tuleb hoida teistega vähemalt kahemeetrist vahet, v.a kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Meetmed on võetud kasutusele selleks, et viiruse levikut tõkestada ning et kaitsta inimeste elu ja tervist.