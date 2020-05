RIKKUS OMAENDA REEGLIT: Briti koroonanõunik pidi armuafääri tõttu tööst loobuma 

Ehkki põhjuse näol oli tegemist kirgliku abieluvälise armuafääriga, on see tegelikult teadlase ametiga rohkem seotud, kui pealtnäha paista võib. The Telegraph paljastas, et Ferguson, kes kihutas britte karantiini kehtestama, lubas ise enda koju noore daami, kes pole tegelikult tema leibkondne ega elukaaslane. Õieti on naisterahvas ise abielunaine ning elab oma seadusliku abikaasa ja lastega mujal. Seega rikkus epidemioloog omaenda propageeritud meedet.