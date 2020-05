Martin Kadai: peame olema valmis selleks, et viirusega tuleb edasi elada 

Kadai on jätkuvalt seisukohal, et COVID-19 ei ole superviirus ning usub, et lõpuks see ikkagi taandub. "Me läheme täna edasi sellise tõenduspõhisusega, et see pandeemia jätkub lähema kahe aasta jooksul, aga kuidas ta kulgeb, selleks on erinevad stsenaariumid. Väga suur tõenäosus on see, et haigus lihtsalt ära ei kao. On tõenäoline, et ta suveks taandub, aga võib sügisel tagasi tulla."

Kadai sõnul peame mõistma, et me ei näe viiruse loomulikku kulgu, me näeme viiruse mahasurutud kulgu. See ei tähenda võitu viiruse üle. Ta hõõgub kuskil edasi, see viirus on olemas, ta ringleb ja nii kui kuskil tekib viirusel võimalus tagasi tulla, ta tuleb tagasi.