Juhtkiri | Eesti Pank hoiatas kommertspanku 

Liialt värskelt on kõigil veel meeles Eesti pankade tegevus masu ajal, kui pangad ettevõtete ja kinnisvara jõulise ülevõtmisega suurendasid üleüldise häda taustal oma jõukust. Paljudele peredele tähendas see kodust ilma jäämist, kusjuures laenujääki tuli pangale maksta ka pärast kuuse alla kolimist. Õnneks on ajad muutunud ning pankadel on vanu trikke korrata üha raskem. Eriti pärast seda, kui massiivse rahapesuga on oluliselt kahjustatud ka Eesti riigi mainet ning pangad pole selle eest veel vastutust kandnud.

Nii ongi viirusepandeemiaga kaasnev majanduskriis pankade jaoks üks võimalus end ühiskonna silmis veidi rehabiliteerida. Maksepuhkuse võimaldamine ilma sinna punutud konksudeta on oluline näitaja – et hättasattunud laenuvõtjat ei karistataks kõrgemate intresside, leppetrahvide või tagatise käest võtmisega. Peamine, et need lubadused ka päriselt peaks, kui inimesed või ettevõtted panga poole pöörduma on sunnitud.