Ülikoolist progümnaasiumiks: Tartu linn ostis Karlova koolile teise maja 

Linn maksab maja eest Tartu Ülikoolile 630.000 eurot, kuid ostusumma tasutakse alles kahe aasta pärast, sest varemalt ei ole linnal võimalik sellist summat eelarvest võtta. Ülikooli haridusteaduskond jätkab Salme tänaval veel järgmisel õppeaastal, kuid see sõltub omakorda Jakobi 5 õppehoone remondist, seal töötasid kehakultuuri erialad.

„Projekteerimisega saame alustada juba sügisel, sellega tuli ülikool meile vastu,“ sõnab Kangilaski. „Maja on omal ajal koolimajaks ehitatud, nii et väga suuri ümberehitusi ei tule seal teha.“

„See võib tähendada seda, et mõned õpetajad peavad hakkama läbi Karlova pargi ühest majast teise liikuma,“ ütleb Kangilaski. „Aga see on ikkagi kooli enda korraldada, kuidas ta koostab tunniplaani.“