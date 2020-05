Vambola Paavo | Kütusemüüja võib udujuttu ajada 

Sinisilmne on seegi lootus, et Venemaalt tulevad veokid hakkavad tulevikus tankima Eestis. Kindlasti mitte. Need teevad seda endiselt Ivangorodis, Šumilkinos või Petseris. Tõmmatakse 1000 liitrit paaki ja adjöö. Järgmine tankimispeatus on Kaunase all või Kalvarijas ning raha jäetakse hoopis Leetu. Sealsed hinnad on tulevikuski meiega võrreldes soodsamad. Rahvusvahelised liinibussid tankisid varem ja teevad seda tulevikuski Piiteris, Riias ja Vilniuses. Loodetud kasum jääb Eesti riigil kokkuvõttes saamata. Piiri Lätiga hoitakse teadlikult kinni, et eestlased ei saaks Valka, Valmierasse, Salacgrivasse või Ainažisse. Ei püsinud raudne eesriie Nõukogude Liidus, veel vähem piirideta vabas Euroopas.