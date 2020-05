KEELEBARJÄÄR! Identiteedivarguse ohver palus abi võõrkeeles, ametnik klammerdus riigikeele külge 

Keeleseaduse § 12 järgi saavad riigiasutused neile saadetud kirjalikele pöördumistele vastata eesti keeles hoolimata sellest, mis keeles on algne pöördumine. Kuidas saavad asutused võõrkeelsele pöördujale vastu tulla nii, et see jääks ka seaduse raamidesse?

Varastatud identiteet

Toome näiteks värske juhtumi, kus andmekaitse inspektsiooni poole pöördus murega võõrkeelne inimene. Pöörduja teatas inspektsioonile, et erinevatele veebilehtedele oli tema nimel loodud kontosid, kus olid nähtavad tema nimi, e-post ja pildid. Pöörduja väitis, et ei loonud neid kontosid ise ega saa seega neid ka kustutada. Tegemist võib olla identiteedivargusega. Kui kellegi isikuandmeid kasutatakse tema nõusolekuta ja kahjustatakse sellega isiku õigusi või huvisid, on tegemist kuriteoga.

Andmekaitse inspektsioon (AKI) vastas võõrkeelsele pöördujale, et keeleseadusest tulenevalt vastavad nad saadetud kirjale eesti keeles. „Kui dokumendi saaja avaldab soovi saada võõrkeelset vastust, siis võidakse vastus võõrkeelde tõlkida dokumendi saaja kulul. Seega juhul, kui soovite saada AKI vastuseid vene või inglise keeles, tuleb Teil arvestada dokumentide tõlkimise kulu kandmisega. Soodsam on Teil ilmselt aga ise AKI eestikeelsed vastused sobivasse keelde tõlkida lasta,“ soovitavad nad kirjas.

Andmekaitse inspektsioon: oleme püüdnud vastu tulla

Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Signe Heiberg seletas, et asutus lähtub kodanikega suhtlemisel haldusmenetluse seadusest ja keeleseadusest. Kui ametnik valdab võõrkeelt, võib ta seda suhtlemisel kasutada ja enamasti seda suulisel suhtlemisel ka tehakse. „Inspektsioon saab tihti näiteks venekeelseid või inglisekeelseid kõnesid infoliinile ja kui valveametnik oskab küsija keeles suhelda ja info edasi anda tema keeles ka vajalike nüansside tasemel, on kodanik oma keeles abi saanud,“ kinnitas Heiberg.

Heibergi sõnul on andmekaitse inspektsioonil tõesti seaduslikult õigus nõuda võõrkeelse sisu eesti keelde tõlkimist, kuid seda alati ei teha. See oleneb kõik olukorrast ja seni ei ole keelebarjäär asutuse töös probleeme tekitanud. „Kindlasti on eesmärk igas olukorras lahendus leida ning see on üldjuhul õnnestunud,“ lisas ta.