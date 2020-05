Eesti uudised Eesti Pank hindab: kas maksepuhkust saab võtta ka kõige mustema koroonastsenaariumi korral Viljar Voog , täna, 14:58 Jaga: M

GALERII

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Aldo Luud

Kuigi koroonakriis on löönud meie majandust valusalt, ei tohiks ka kõige mustema stsenaariumi korral Eestis tegutsevad pangad probleemidesse sattuda, hindab riiklik keskpank. See tähendab, et pankadel on võimalus klientidele vastu tulla ja pakkuda edaspidigi maksepuhkuseid.