Väike segadus: inglise keele riigieksami pärast ei tasu abiturientidel muretseda 

Esmaspäevases saates Aktuaalne Kaamera rääkisid mitu abiturienti, kes kavatsevad minna ülikooli Inglismaale, kuid nende sõnul on sealsetesse kõrgkoolidesse pääsemise üheks eelduseks inglise keele riigieksami sooritamine, mida sel kevadel ei ole. Kuna neil on rahvusvaheline inglise keele eksam juba sooritatud, siis nad soovisid haridusministeeriumilt tehtud eksami riigieksamiks tunnistamist.

„Eesti riik on kehtestanud gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikud tingimused ja ei säti neid välismaa ülikoolide sisseastumistingimuste järgi,“ selgitab Hollo. „Loomulikult võib juhtuda, et mõni ülikool nõuab midagi ebaadekvaatset, mida Eestis pole võimalik teha. Me oleme teiste riikide saatkondi ja ülikoole teavitanud Eesti tänavustest gümnaasiumi lõpetamise tingimustest. Aga kui kellelgi tekib mingeid probleeme, siis on haridusministeerium veel eraldi ja individuaalselt valmis olukorda selgitama. Üldiselt on ülikoolid kõikjal paindlikud, sest keeruline olukord hariduses valitseb pea kogu maailmas.“