ÕL VIDEO | Tallinna lennujaama juht edaspidistest reisidest: „Jää on hakanud liikuma!“ 

Samas tunnistab Tuvike, et kriisieelse tasemeni ehk aastas üle kolme miljoni reisijani jõudmiseks võib kuluda Tallinna lennujaamal kuni kaks aastat. “Prognoosime, et 2020. aasta lõpuks läbib Tallinna lennujaama 1,5 miljonit, 2021. aasta lõpuks 2,3 miljonit ja 2022. aasta lõpuks kolm miljonit reisijat. Selle nimel, et lennukompaniid saaksid piiride avanemise järel esimesel võimalusel lennuliine taasavada ja ka Tallinna lendama hakata, teeme iga päev tööd kogu oma meeskonnaga,” rääkis Tuvike.