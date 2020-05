VABA LIIKUMINE: 15. mail taasavatakse Baltimaade sisepiirid 

„Oleme kokku leppinud, et kõik kolm Balti riiki on koroonaviiruse levikut õigesti ohjeldanud ning me usaldame teineteise tervishoiusüsteeme,“ kirjutas Leedu peaminister Saulius Skvernelis Facebookis. Tema sõnul kaotatakse alates 15. maist kõik Eesti, Läti ja Leedu kodanike piirangud reisimiseks Balti riikide vahel.