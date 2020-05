Rootsi piirivalve peatas relvastatud zombikütid 

Rootsi piirivalveamet teatas mõni päev tagasi, et märtsi lõpus maabus Malmö sadamas parvlaev, millel reisis ka üks sakslastest abielupaar. See poleks iseenesest midagi ebatavalist, kui paar poleks praamilt maha veerenud maasturis, mille juhipoolsele uksele oli inglise keeles kirjutatud „Zombide reageerimisüksus“. Lisaks ilutses autol kleeps: „Nakatunud saavad kuuli.“

Tollitöötajatele tundus selline sõnum veidi kahtlane. Nad korraldasid läbiotsimise ning leidsid veidrast maasturist vähemalt tosinkond relva: ammud, vintpüss, paar püstolit, mitu purki pisargaasi ja elektrišokirelvad. Paar tunnistas, et varustus kuulub neile ning et nad ei arvanud, et relvad võiksid Skandinaavia riigis illegaalsed olla. Nende sõnul oli muljetavaldav varustus vaid dekoratiivse eesmärgiga.

Inimesed võtavad märulifilme liiga tõsiselt

Prokurör Michelle Steini sõnul ei avaldanud sakslased ülekuulamise käigus, et Rootsi reisimise eesmärk oli zombisid ehk ebasurnuid tulistada. Paar sõnas, et neil on sealkandis suvila, kuhu nad mitmeks kuuks puhkama plaanisid minna. Lisaks relvadele pakkisid nad kaasa ka kodutehnikat, potte-panne ja muud vajalikku, et mitu kuud suvemajas mõnuleda (ja ilmselt igaks juhuks ka end kaitsta – iial ju ei tea, millal zombi põõsast välja võib hüpata!). Ka paari Rootsi majast leidsid korravalvurid relva, mille omamiseks puudus sakslastel luba.

Lõpuks tunnistas paar end relvade smugeldamises ja varjamises siiski süüdi.