Aasta ema konkurss sai konkurendi! Kopsaka preemia tagab parteilojaalsus 

Eesti Naisliit on aasta ema tiitlit välja andnud juba 1998. aastast alates. Traditsiooniliselt antakse tiitel silmapaistvale Eesti emale välja emadepäeval Estonia kontserdisaalis. Sümboolse hõbesõle annab üle president.

Oma aasta ema tiitlid annavad välja ka maakonnad ja vallad. Nüüd on traditsiooniliste aunimetuste kõrvale kerkinud uus, poliitilise maiguga tiitel.

Iseenesest pole midagi imeks panna – perekesksus ja pereelu väärtustamine, rahvastikuarvu suurendamine ja sündimus on Isamaa jaoks olnud peamised märksõnad juba aastaid. Viimased aasta otsa on neid sõnumeid avalikkuse ette jõuliselt viinud rahvastikuminister Riina Solman .

Olgu öeldud, et selle ministrikoha ellukutsumine pärast kümneaastast vaheaega oligi just Isamaa üks soove koalitsiooniläbirääkimiste laua taga möödunud kevadel.

Tänavu annab Isamaa naisühendus just Solmani eestvedamisel esimest korda välja aasta ema tiitli.

„Isamaa jaoks on olnud alati olulisel kohal perede ja lastega perede väärtustamine, kuid aasta ema tiitlit sellisel kujul anname välja esimest korda. Emaks olemine on elutöö, seda eriti lasterikkas peres. Isamaa aasta ema auhind loodigi selleks, et seda elutööd vääriliselt esile tuua,“ ütles partei pressiesindaja Karl Sander Kase Õhtulehele.