VARSTI ON LAHTISTE JALATSITE AEG: kuidas hooldada oma jalgu, et saaksid muretult varbaid näidata? 

Et jalatallad kaunid välja näeksid ning karedad kannad piinlikkustunnet ei valmistaks, hoolda neid Rootsi professionaalse sarja CCS kannapalsamiga. Kreempalsami tõhusat toimet on tõestanud mitmed uuringud. Kannapalsami toime tuleb nahka niisutavast uureast ning palsam on ka suure rasvasisaldusega, et parandada karedaid, kuivi ja lõhenenud kandu ja kaotada nahapaksendeid.