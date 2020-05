Lõuna-Korea luure: pole märkigi sellest, et Kim Jong-un oleks südameoperatsioonil käinud 

Nädalavahetusel hakkas lääneriikide asjatundjate seas levima arvamus, et Kim siiski käis südameoperatsioonil. Väetisetehase avamise fotodelt jäi diktaatori parema käe randmel silma jälg, mida varasematel fotodel ei esinenud. Meditsiiniekspertide hinnangul võis see olla kateetri nõelajälg ning viidata kardiovaskulaarsele protseduurile.

Nüüd kummutas selle arvamuse Lõuna-Korea luureamet. Lõuna-Korea luureagentuuri juht Suh Hoon rääkis kolmapäeval parlamendikomisjonis, et pole ilmnenud mingeid märke, mis viitaksid sellele, et kuulujutud Kim Jong-uni tervise kohta oleksid tõesed. Suni sõnul on Kim ilmunud tänavu avalikkuse ette 17 korral, ent möödunud aastatel samaks ajaks oli ta end näidanud umbes 50 korral.

Kuulujutud pole siiski veel Kimi avalikkuse ette ilmumisega lõppenud. The Sun kirjutab, et levivad jutud, et Kimi asemel käis väetisetehast avamas tema kehadublant. Sellist arvamust jagavate isikute hinnangul on viimati kujutatud mehe nägu, juuksed ja hambad varasemate Kimi fotodega võrreldes erinevad. Siiski ei saa neid spekulatsioone eriti tõsiselt võtta, ehkki Kim on koos kehadublantidega varem raketikatsetustel samale fotole jäänud.