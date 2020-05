Lõuna-Korea luure: Kim Jong-un ei käinudki südameoperatsioonil! 

Kim Jong-un oli avalikkuse eest varjul 20 päeva, jättes vahele ka oma vanaisa sünnipäeva tähistamise, mis on Põhja-Koreas tähtis riigipüha. Eri allikate teatel oli Kim raskelt haige või isegi surnud. Ent möödunud reedel ilmus näiliselt igati hea tervise juures diktaator Sunchoni väetisetehase avamisele.Nädalavahetusel hakkas Põhja-Korea ekspertide seas levima jutt, et Kim siiski käis südameoperatsioonil. Tehase avamise fotodel jäi silma jälg Kimi parema käe randmel. Ehk oli see kateetri nõelajälg?

Diktaatori uued hambad

Kuidas siis kõik nii mööda panid? Põhja-Korea eraklik riik võib küll mitmeski mõttes totter tunduda, kuid Ameerika luureekspert Jung H. Pak, kes on Kimist ka raamatu kirjutanud, kommenteerib Washington Postile, et vastuluure on seal päris osav ja diktaatori tervis on päris kindlasti teave, mida sealne luure eriti kiivalt kaitseb. Paki hinnangul on see isegi kõige keerulisem teema ning selle kohta on võimatu infot saada.

Kuulujutud ei taha siiski vaibuda. Briti tabloid The Sun spekuleerib, et äkki käis Kimi asemel tehast avamas hoopis tema dublant. Väidetavalt on piltidel kujutatud mehe kõrvad, juuksed ja hambad Kimi varasemate fotodega võrreldes teistsugused. Nägu näivat tavapärasest veelgi trullakam. Twitteri kasutajad toovad aga eriti esile „dublandi“ hambad: need olevat diktaatori sirgete ja ühtlaste kikudega võrreldes viltused ja teravad.