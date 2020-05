VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: vaata, kus on mask soovitatav, kus kohustuslik 

Kadai teatas, et haiglaravi vajavate inimeste arv on langustrendis. Kõikidest tehtud koroonatestidest on 2,9 protsenti olnud positiivsed. Kadai sõnul saab öelda, et Eestis on olukord kontrolli all ja ka Euroopas on olukord rahulikum. „Paremini on läinud nendel riikidel, mis on viiruse varakult avastanud. Samuti on oluline see, kuidas inimesed viiruse tõkestamise reeglitest kinni peavad, ja Eesti inimesed on siin olnud tublid,“ rääkis ta.

Minister Taavi Aas avaldas heameelt selle üle, et kõik on üheskoos piirangutest kinni pidanud. See on lubanud valitsusel piiranguid leevendada. „See on hea uudis, sest paljud ei ole saanud juba pikalt tööl käia, kuna nende töökohad on suletud. See on ühiskondlikult oluline, et nad saaksid tööle tagasi minna. Nagu me teame, siis haigus ei ole kuhugi kadunud, ja keegi ei tea, millal ta võiks lõplikult taanduda. See, et me avame kaubanduskeskused, tähendab seda, et nii keskused, seal olevad kauplused kui ka külastajad peavad piirangutest kinni pidama. Keegi meist ei taha, et me peaksime piiranguid taastama,“ seletas ta. Aas lisas, et valitsus soovitab nii kauplustes kui ka ühistranspordis kasutada näokatteid. Ta lisas, et maski kandmine ei ole häbiasi.