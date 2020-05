Gerd Kanter selgitab: kuidas olla terve ning end füüsiliselt heas vormis hoida?  

Kui suurt rolli sinu arvates mängib inimese elus tervislik ja tasakaalustatud toitumine?

See on päris oluline, sest suures plaanis peab paika ütlemine: sa oled see, mida sa sööd. Kui sööd kogu aeg ebakvaliteetselt või liiga palju, siis see väljendub ka enesetundes ja kehakaalus. Sööma peaks nii palju, kui keha energiat tarbib ning mida rohkem me suudame kvaliteetsest toidust vitamiine ja mineraale kätte saada, seda parem.

Millele sina toitumises tähelepanu pöörad ja kas oled oma toitumisharjumusi muutnud võrreldes sellega, kui veel tippsporti tegid?

Mina olen ühtepidi rutiiniinimene ning tiksun siiani enam-vähem sarnases rütmis nagu sportlaskarjääri ajal. Muidugi ei ole energia- ja toiduvajadus enam nii suur, sest samasugusel koormusel ma trenni ei tee, aga näiteks hommikusöögi rutiin on jäänud samaks.

Kui sporditee alguses vaatasime Mihkel Zilmeriga menüü üle, siis toona oligi minu loomulikus toitumises hommikusöök kõige rohkem tasakaalust väljas. See on aga kõige tähtsam söögikord päevas ning olen senini üritanud sellest mõttest kinni pidada. Minu menüüs on hommikuti naturaalne jogurt külmutatud marjadega, keedumuna või omlett, puuviljad ja kvaliteetne täistera võileib juustu või singiga. Kuna hommikul tarbitud energia kulub päeva jooksul ära, siis kuulub hommikusöögi hulka ka väike tükk magusat.

Üldjoontes on aga varasemaga võrreldes muutunud peamiselt toidukogused. Kohati olen hädas sellega, et olen harjunud sööma rohkem kui tegelikult vaja on. See pole küll kehakaalule mõjunud, aga pean end vahel korrale kutsuma – kui varem oli kolmekäiguline lõuna tavaline asi, siis praegu selleks vajadust ei ole.

Tasakaalus toidulaud on iga inimese jaoks väga oluline ning vahel on vaja võtta midagi lisaks, et seda tasakaalu kindlustada. Sina oled tarbinud toidulisandina Zinzino BalanceOil rasvhappeid sisaldavat kalaõli. Miks selle otsuse tegid?