OTSE | Ratas küsis Helmelt, kas EKRE tahab Rail Balticu pärast koalitsioonilepet ümber teha

Koalitsioonilepingusse sai lõpuks sisse kirjutatud, et kui Rail Balticu Euroopa Liidu rahastus muutub, siis vaadatakse projekt üle. Esmaspäeval kirjutas ülevaatamislubaduse punkti kohta Martin Helme: „Seda viimast sõnastust ma loodan, pole vaja tõlkida.“

Ratase sõnul on loomulik, et kui midagi rahastuses muutub, tuleb seda arutada – ja mitte ainult valitsuses, sest heakskiidu on Rail Balticule andnud ka riigikogu. „Kui see muutub, tuleb projekti juurde tagasi tulla. Muidugi ma tulen kohe Riigikogu ette, kui see protsent peaks oluliselt muutuma.

„Mina olen Rail Balticu suur toetada. Arvan, et seda projekti on Eestile vaja,“ rõhutas Ratas, tuues välja nii majandusliku kui ka julgeolekuaspekti.

Ratas lisas: „Rääkisin eile EKRE esimehega ja küsisin, kas neil on soov muuta koalitsioonilepet?“ Mart Helme vastus oli, peaministri sõnul, et nad seda ei soovi ja seega läheb valitsus edasi Rail Balticu projektiga.