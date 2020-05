Valge Maja kavatseb koroonaviiruse töörühma laiali saata 

Ehkki uusi nakatunuid tuvastatakse USAs igapäevaselt üle 20 000 ja surmajuhtumite arv pole alla 1000 langenud, arvavad võimud, et peagi on võimalik koroonakriisi vastu võitlemise töörühm laiali saata. „Me võtame oma riigi tagasi,“ ütles Trump visiidi ajal Arizona maskitehasesse. Ameerika Ühendriikide tervishoiuametnikud on seisukohal, et viirus võib ettevõtete taasavamise järel hakata laialdasemalt levima.

Praeguse seisuga pole pandeemia Ameerika Ühendriikides veel sugugi kontrolli all. Ehkki epitsenter New Yorgis on hakanud uute nakatunute arv vähenema, kasvab haigusjuhtumite arv enamikes USA piirkondades. Igapäevaselt lisandub üha rohkem nakatunuid paljudes osariikides, kus on otsustatud ettevõtetel tegevust jätkata. Föderaalse hädaolukordade juhtimise agentuuri (FEMA) süngema prognoosi kohaselt võib viirus järgmisel kuul tappa USAs igal päeval enam kui 3000 inimest. Valge Maja pidas raportit ebatäpseks, ent ka Trumpi prognoos pandeemiasurmade koguarvu kohta on järjest tõusnud.