VIDEO | Tallinna kriisist väljumise kava: linnapea Kõlvart piiranguid kergekäeliselt ei leevenda 

Alates 1. juunist ehk kolmandas etapis lubab Tallinn loomaaial avada ka siseruumid. Samuti taastatakse ühendus Aegna saarega. Avatakse avalikud rannad, tingimusel, et seal peetakse kinni 2+2 reeglist. „Meil puudub praegu selge kujutus, kuidas seda rannas tagada, aga meil on kuu aega jälgida olukorda ja selle põhjal otsustada,“ lisas Kõlvart. Kolmandas etapis avavad uksed ka eakate päevakeskused.

Mis saab suvelaagritest ja õpilasmalevatest? Kõlvarti sõnul ei saa Tallinna poole pealt midagi kindlat planeerida, enne kui valitsus pole otsustanud, millistel tingimustel neid korraldada.

Kõlvart avaldas lootust, et konservatiivse väljumiskavaga pole tarvis piirangute määramise juurde tagasi minna. Ta märkis, et paljudes riikides on olnud ka teine koroonaviiruse laine. „Hoolimata sellest, kas meil on praegu selleks reaalne oht või mitte, siis peame selleks ikkagi valmis olema. Me peame rääkima sellest ja mitte ainult rääkima vaid ka tegutsema. See võib olla väga pessimistlik hoiak, aga parem olla valmis. Kahjuks see, mis maailmas toimub, näitab, et peab valmis olemas. Sellepärast liigume etapiviisiliselt ja ma arvan, et seda ei peaks tegema ainult Tallinnas, vadi terves riigis,“ ütles Kõlvart lõpetuseks. Ta lisas, et praegune piirangute leevendamise plaan ei anna võimalust tulevikus analüüsida, mis täpsemalt viiruse levikut soodustab.

Terviseamet: palun haigetel kodus püsida

Öpik sõnas, et ta soovib praeguses olukorras olla ettevaatlik, kuid siiski optimistlik. „Meil on olnud ainult üks päev, mis on olnud nakatumistest puhas. See on suurepärane, aga see tähendab ka seda, et meil ei ole nakatumisahel kontrolli alla saadud. Meil tuleb iga päev nakatumisi juurde,“ seletas ta.

Öpiku sõnul on viimase nädala jooksul langenud Tallinnas nakatunute ja nende lähikontaktsete arv. Kui nädal tagasi oli neid 300 ringis, siis nüüdseks on see poole väiksem. „See näitab, et ka ühel nädalal on väga suur tähendus. Kui me vaatame väljumiskava, siis igal nädalal, kus me suudame piirangutest kinni pidada ja viirust kontrolli all hoida, on võit. Kui me suudame ilusast ilmast hoolimata koos pingutada, siis ma usun, et näeme ka Tallinnas aina rohkem päevi, kus nakatunuid juurde ei tule,“ sõnas ta.

Öpik teatas, et ka nakatumiste vähenedes peab hoidma hügieenireeglitest kinni. Samuti palub ta kõigil haigena koju jääda. „Jagaksin siin üht värsket juhtumit, kus üks nakatunud inimene siiski läks tööle. See leidis aset nii, et 6. aprillil diagnoositi Covid-19 ühe ettevõtte töötajal, kes oli haigena ka tööl käinud. Juba järgmisel päeval said sama diagnoosi ka ettevõtte juht ja kolleeg. Piisas sellest, kui nad tulid kõik korraga tööle ja toimus nakatumine. Pärast andis veel väga mitu inimest positiivse koroonadiagnoosi. Algse nakatunu abikaasa sai samuti viiruse ja kahjuks ka tema kõrgemas eas ema, kes tuli hospitaliseerida. Samuti nakatusid ka mitme nakatunud kolleegi abikaasad ja elukaaslased. Samuti said nakkuse samas hoones töötava teise ettevõtte töötaja. Seda kõike vaid loetud päevade jooksul,“ jutustas Öpik rõhutamaks, kui kiiresti viirus levib ja lisas, et selliseid kobaraid on Eestis hulgaliselt.