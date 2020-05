OTSE | Linnapea Kõlvarti sõnul hoiab Tallinn eriolukorrast väljudes konservatiivset joont 

Kõlvart teatas, et Tallinna lähenemine peab olema teistest omavalitsustest konservatiivsem, kuna see on kõige suurem omavalitsus, millel on kõige suurem rahvastikutihedus ja ka kõige suurem külastajate arv. Lisaks ka suur transiidikoormus. „See, et Tallinna liiklusest moodustab 30 protsenti teiste omavalitsuste sõidukeid, on märks sellest, kui palju siin külalisi on,“ sõnas ta.