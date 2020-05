KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,7 miljoni diagnoositud nakatunu, 258 000 surnut ja 1,2 miljonit tervenenut. Suurbritannia möödus ohvrite arvult Itaaliast 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on üle miljoni (1 237 633). Eile tuvastati riigis 24 798 uut nakatunut. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel kaheksa riiki: Hispaania (250 561), Itaalia (213 013), Suurbritannia (194 990), Prantsusmaa (170 551), Saksamaa (167 007), Venemaa (155 370), Türgi (129 491) ja Brasiilia (115 953). Praegu levib haigus USA kõrval teistest riikidest tunduvalt kiiremini veel Venemaal ja Brasiilias. Venemaal lisandus eile 10 102 uut nakatunut, Brasiilias 6449. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Iraan, Hiina, Kanada, Peruu ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,49 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti jätkuvalt USAs – 72 271. Teiseks kerkis eilse päevaga Suurbritannia 29 427 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (29 315), Hispaania (25 613), Prantsusmaa (25 531), Belgia (8016), Brasiilia (7958), Saksamaa (6993), Iraan (6343), Holland (5168) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Kanada, Türgi, Rootsi, Mehhiko, Šveits, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Iirimaa ja Portugal. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 144 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (23 216/2854), Venemaa (155 370/1451), Soome (5412/246), Leedu (1423/46), Läti (896/17).

Suurbritannia kerkis surmade arvult Itaaliast mööda

Ühendkuningriigis on viimaste andmete kohaselt enim surmajuhtumeid Euroopas. Välisminister Dominic Raabi hinnangul on 29 427 surma „ulatuslik tragöödia“. Kuigi Suurbritannia läks traagilises tabelis ligi saja surmaga Itaaliast mööda, võib ekspertide sõnul täielike globaalsete võrdluste tegemiseks kuluda kuid. BBC statistikajuht Robert Cuffe sõnul jõudis Suurbritannia selle näitajani tunduvalt kiiremini kui Itaalia.