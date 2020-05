LUMEKAARDID: võrdle tänavust nelja päeva pikkust talve seitsme aasta tagusega! 

Ameerika Ühendriikide rahvulik jää keskus (USNIC) jälgib alates 1997. aastast põhjapoolkera lume- ja jää kattet. Nad on jaganud maa 1*1, 4*4 ja 24*24 kilomeetri suurusteks ruututeks ning iga päev tuvastavad sateliidipiltide põhjal, kas seal oli lumi maas või mitte. Need andmed kantakse kaartidele, mida avalikkus saab vabalt kasutada.

