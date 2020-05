Arkadi Popov: kui koroonaviiruse teine laine peaks tulema, oleme paremini valmis 

"Ei usu," vastas Popov saatejuht Andres Kuuse küsimusele, kas riik pole piirangute leevendamisega hiljaks jäänud. Meditsiinijuhi sõnul pole viiruse leviku dünaamika ja olukord hoolimata sellest, et inimesed on ise piiranguid hakanud leevendama, halvemaks läinud. "Olukord vaikset paraneb. Dünaamika on selline, aga nädala pärast on teada ka testide tulemused. Samas teiste riikide kogemused näitavad, et tagasilööki me ootama ei peaks," avaldas Popov optimismi.

"Peab aga kasutama kainet mõistust ja omama arusaama, et kui ma ei soovi nakatuda, siis hoian distantsi. Mõistlik distants ongi kaks meetrit. Peab ka mõtlema, kaua olen kontaktis - lähikontakt on 15 minutit või kauem," avaldas Popov.

Talle tundub, et viirus on kontrolli all. "Näeme, et inimesed, kellega kontakteerume, nakatuvad seal, kus on varasemalt nakatunuid olnud - kas perekonnas või töökohas. Mõned saavad viiruse külge veel avalikus kohas, täpsemalt ei tea kust, aga suures osas on kontrollitud kolded ning need jäävad iga päevaga väiksemaks."

Kui Tartu ülikooli teadustöö hinnangul on Eestis praegusel hetkel 1400 koroonaviiruse kandjat, siis Popovi sõnul on neil umbes 170 aktiivset juhtumit.

Saatejuhi küsimuse peale, kui tõsine on argument , et viiruse leviku vähenemisel mängis rolli kevade saabumine, vastas Popov, et lootust on. "Lootus sureb viimasena. Loodan ka sellele, et saan eriolukorra lõppedes ametist lahti ja koju, aga eks aeg näitab," naeris Popov, lisades hiljem tõsisemaks muutudes: "Teadlased ütlevad, see on kaval viirus. Ka meil on erinevad stsenaariumid laual. Meedikud on vallmis, et viirus ei kao suvega ning EMO osakondadesse peame jätma võimaluse, et ravida Covid-19 patsiente. Kas kogu suve jooksul, eks seda näitab olukord. Kui 14-15 päeva ei tule ühtegi patsienti, siis ilmselt ei ole vaja sellist vajadust."

Popovi hinnangul on terviseamet suurepärane koht töötamiseks väga heade kolleegidega, kust ta on saanud asendamatu kogemuse, ent ta soovib koos eriolukorra lõpuga minna tagasi kohale, kust tuli, ja ravida inimesi edasi.