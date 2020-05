Mustkunstnik Jürgen Veberil edeneb EASile toetuse tagasi maksmine visalt  

Ettevõtluse Arendamise sihtasutus andis Jürgen Veberi firmale toetust muu hulgas seoses tema plaaniga alustada tegevust USAs, kuid see ebaõnnestus. Hiljem selgus, et firma dokumentatsioonis esitatud andmed ei vasta tegelikkusele. Seetõttu leidiski EAS, et toetus tuleb tagasi maksta. JJV Productions OÜ pidi osa rahast tagastama 2016. aasta 4. detsembriks ja ülejäänu 2017. aasta 9. aprilliks.