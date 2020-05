Maailm JUBA 15 HAIGESTUNUT! New Yorgi lapsi kimbutab salapärane tõbi Greete Kõrvits , täna, 21:15 Jaga: M

LAPSEPÕLVE MURETUS: Bronxi linnaosa pargis mängiv laps pakub fotograafile lillekimpu. Foto: Zuma Press/Scanpix

New Yorgi linna haiglatesse on saabunud viisteist last, kelle haiguse olemus jääb arstidele esialgu veel mõistatuseks. Küll aga on arstidel alust arvata, et müstilised haigestumised on seotud Covid-19ga.