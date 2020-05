Veebikonstaabel Maarja Punak selgitab: kuidas tunda ära pettur? 

1) Vestlus on kestnud kaua. Vahel on suheldud ligi aasta enne, kui jõutakse rahateemadeni. Enne seda jagatakse kauneid armastuskirju.

3) Inimene saadab kullerteenusega "hinnalise" paki, mille eest tuleb vastuvõtjal maksta tollitasu. (Esiteks on võltsitud kullerfirma teatist ning samuti välisriigi tolli kirja, milles nõutakse lisatasu maksmist.)

Mis puudutab eriolukorda, siis just seda kasutavad armupetuskeemide tegijad ära, sest kokkusaamised nii riikides sees kui nende üleselt on tehtud võimatuks. Seega soovivad inimesed suhelda veebis tavapärasest rohkem ja on avatumad ning see aeg on petturitele ideaalne võimalus tegutsemiseks. "Palun rääkige enda lähedastega, kes võivad taolistesse skeemidesse sattuda. Aidake neil õigel ajal pidurit tõmmata!" sõnab Punak sotsiaalmeedias.

"Loomulikult ei saa ma 100% kindlusega öelda, et kui Brad Pitt mulle Facebookis armastuskirja saadab, siis see on pettus. See oleks alusetu süüdistamine," selgitab Punak, et küll aga peab tekkima kahtlus, et kas see ikka on päriselt tema. "Ma ei hakka minema süvitsi teemasse, kuid tehnoloogia arengut arvestades ei ole ma valmis ka siis uskuma, et see on tema, kui tema moodi inimene minuga videovahendusel räägib."